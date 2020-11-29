وصول فوجين من الشرطة الاتحادية الى ذي قار

افاد مصدر امني، الاحد، بان تعزيزات من قوات الشرطة الاتحادية وصلت الى محافظة ذي قار، على خلفية الاضطرابات التي شهدتها ساحة الحبوبي وسط المحافظة.



وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "فوجين من قوات الشرطة الاتحادية وصلت الى المحافظة صباح اليوم، لتعزيز الاجراءات الامنية في المحافظة".

وكان 3 أشخاص قُتلوا وجُرح أكثر من 50، يوم الجمعة الماضي في مواجهات بين عدد من المتظاهرين وأنصار التيار الصدري، في ساحة الحبوبي معقل الاحتجاجات في المحافظة.

وفرضت حظر تجوّل شامل في مدينة الناصرية، فيما أقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قائد الشرطة في محافظة ذي قار، وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث أمس، وإعلان حظر التجوّل فيها، وإلغاء رخص حمل السلاح.