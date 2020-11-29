محمد بن راشد: عطاء شهدائنا مشكاة لا ينطفئ نورها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن عطاء شهداء الدولة مشكاة لا ينطفئ نورها.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كلمة وجهها عبر مجلة "درع الوطن" بمناسبة يوم الشهيد، أن "ذاكرة وطننا لن تنسى أسر الشهداء والمناقب التي جسدوها وهم يوسدون أبناءهم ثرى الوطن".



وأشار إلى أن ذوي الشهداء أظهروا جدارة الأسرة الإماراتية في تنشئة أبنائها على القيم العليا ومكارم الأخلاق والثوابت الوطنية، وضربوا المثل في عمق الإيمان والصبر ورباطة الجأش والوطنية الصادقة.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "أتوجه معكم بالحمد والشكر للمولى سبحانه وتعالى الذي أنعم على وطننا برجال ونساء صدقوا ما عاهدوا الله عليه و مكننا من الاحتفاء بأبنائنا الذين لبوا النداء، وتقدموا وقاتلوا واستشهدوا نصرة للحق وفداء لحرية وطننا وعزته وكرامته وسيادته واستقلاله".

وقال: "اليوم في اجتماعنا قيادة وشعبا، لتكريم شهدائنا وإحياء ذكراهم، يتعمق في يقيننا أكثر، أن مآثرهم لا تعرف خط نهاية، وأن عطاءهم ينبوع خير لا ينضب، ومشكاة لا ينطفئ نورها، فهم حاضرون في كل إنجاز، وشركاء في كل نجاح، وبصمتهم مطبوعة في ضمير كل مواطن ومواطنة، تحفز على الإخلاص والتفاني في خدمة وطننا وشعبنا".

وأضاف: "فقد جاء شهداؤنا من جميع أرجاء وطننا، وتكونوا في قواتنا المسلحة، بوتقة الانصهار الوطني، ومصنع الرجولة، ومدرسة القيم العليا، وحصن وطننا المنيع، ودرعه المتين، فكانوا أبناءها البررة الذين أوفوا بالعهد، وقاتلوا تحت راية الإمارات وافتدوها بأرواحهم لتظل عزيزة عالية خفاقة".

وأكد أن "من أعظم مآثر شهدائنا أنهم عززوا الروح الوطنية في نفوس أبناء وبنات الإمارات، فازداد نسيجنا الاجتماعي تماسكا وصلابة، وازداد مجتمعنا تكاتفا وعطاء، وتحسن الأداء في كل مواقع العمل الوطني".

واختتم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حديثه قائلا: "تقبل الله شهداءنا في أعلى عليين مع الأبرار والصديقين وحسن أولئك رفيقا.. وكتب الشفاء العاجل لجرحانا.. وجازى أسر الشهداء على ما قدموا، وعوضهم خيرا عما فقدوا ".