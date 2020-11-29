تركيا.. العثور على تمثال رأس كاهن عمره 2000 عام

عثر علماء آثار، في مدينة لاودكية الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي المؤقت، بولاية دنيزلي غربي تركيا، على تمثال لرأس كاهن عمره 2000 عام.
وتتواصل أعمال التنقيب في المدينة الأثرية، التي يعود تاريخها إلى عام 5500 قبل الميلاد، تحت إشراف البروفيسور جلال شيمشك.
وفي حديث للأناضول، قال شيمشك إن فريق التنقيب عثر على اكتشاف مثير في المسرح الغربي الذي يتسع لـ 15 ألف متفرج بالمدينة الأثرية.
ولفت إلى مصادفة فريق البحث لتمثال رأس كاهن يقدر عمره بـ 2000 عام، بعد إزالة نفايات مبان يعتقد أنها دمرت بفعل الزلازل.
وأوضح أن تمثال رأس الكاهن، يعود إلى أواخر فترة الإمبراطورية الهلنستية المبكرة، أي منذ 2000 عام.
وقال إن التمثال ربما يعود لكاهن المعبد التابع لإله المدينة زيوس، أو إلى إله النسيج أثينا.
وأضاف أن صاحب تمثال الرأس، من المؤكد لكاهن معبد، ونحت تمثاله وهو فوق منتصف عمره. –
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