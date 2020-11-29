شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية لبنانية تشيد بالشيخ محمد بن زايد رجل السلام والان مع التفاصيل

الأحد 29 نوفمبر 2020 أكدت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، أن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد هو رجل السلام الأول في الشرق الأوسط.

وكتبت عبر تغريدة لها على "تويتر": "بكل تأكيد كانت وستكون وستبقى بوابة السلم والأمان والرخاء، الإمارات هي النموذج الأمثل للدول المتقدمة، رحم الله الشيخ زايد مؤسس الدولة الاتحادية وحفظ الله عيال زايد أجمعين، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد رجل السلام الأول في الشرق الأوسط"

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