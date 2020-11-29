شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكرواتي يدخل الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

دخل رئيس وزراء كرواتيا اندريه بلنكوفيتش الحجر الصحي بعد تأكد إصابة زوجته بفيروس كورونا من خلال الفحوصات. وذكر بيان حكومي أن نتائج الفحوص التي خضع لها رئيس الوزراء الكرواتي جاءت سلبية، بينما ظهرت على الزوجة أعراض خفيفة للفيروس، وخضعت لفحص صباح أمس السبت، جاءت نتيجته إيجابية. وأعقب ذلك دخول رئيس الحكومة الحجر الصحي بصورة تلقائية لمدة عشرة أيام.

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