العثور على جثة في مبزل قضى صاحبها طعنا بالسكاكين شمال بابل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "العثور على جثة طافية في مبزل الضخ التابع لناحية النيل عليها اثار طعنات سكين بمناطق متفرقة من الجسم".
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية نقلت الجثة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقات بالحادثة".
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية نقلت الجثة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقات بالحادثة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.