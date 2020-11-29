العثور على جثة رجل مجهول الهوية قضى رميا بالرصاص شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "العثور على جثة رجل مجهول الهوية عليها اثار اطلاق نار في الرأس ومعصوبة العينين ضمن منطقة ام الكبر والغزلان".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية نقلت الجثة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقات بالحادثة".