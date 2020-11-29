وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "العثور على جثة رجل مجهول الهوية عليها اثار اطلاق نار في الرأس ومعصوبة العينين ضمن منطقة ام الكبر والغزلان".
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية نقلت الجثة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقات بالحادثة".
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة رجل مجهول الهوية قضى رميا بالرصاص شرقي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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