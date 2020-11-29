يونامي تدعو الحكومة لبذل قصارى جهدها لحماية المتظاهرين السلميين ومحاسبة مرتكبي اعمال العنف

وقالت البعثة في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، "ندين العنف الذي وقع مؤخراً، ونأسف لفقدان الأرواح والإصابات بين المتظاهرين العراقيين".

ودعت البعثة إلى، "الهدوء ونحث السلطات على بذل قصارى جهدها لحماية المتظاهرين السلميين وضمان محاسبة مرتكبي اعمال العنف".