



وأضاف ان "حرص الاعضاء في اوبك على الالتزام بمحددات خفض الانتاج يسهم بشكل كبير في ارتفاع الاسعار الى مستويات معينة"، لافتا الى ان "العراق لم يطلب من اوبك استثناءه من خفض الانتاج خشية حدوث تراجع جديد في سعر البرميل بالاسواق العالمية". ونقلت "صحيفة الصباح" (شبه الرسمية) عن عبد الجبار قوله، إن "اتفاق خفض الانتاج الذي أقر من قبل الدول المنتجة للنفط (أوبك +) يحقق هدف إعادة الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية العالمية”، مبينا ان "نتائج الاتفاق كانت إيجابية ومؤثرة نسبيا برغم تداعيات جائحة كورونا في اقتصاديات البلدان المنتجة والصناعية".وأضاف ان "حرص الاعضاء في اوبك على الالتزام بمحددات خفض الانتاج يسهم بشكل كبير في ارتفاع الاسعار الى مستويات معينة"، لافتا الى ان "العراق لم يطلب من اوبك استثناءه من خفض الانتاج خشية حدوث تراجع جديد في سعر البرميل بالاسواق العالمية". وتوقع عبد الجبار أن "يلامس سعر البرميل 50 دولارا مطلع العام 2021 وسط مؤشرات على تعاف بسيط بالطلب العالمي بعد عمليات الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا"، مؤكدا "سعي العراق لابرام اول صفقة بيع بالدفع المسبق بحدود 48 مليون برميل للنفط الخام بالأسواق العالمية".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير النفط يتوقع ارتفاع أسعار البترول مطلع العام المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.