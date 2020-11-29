الجوع والفقر يعصفان بالشعب التركي في عهد أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف اتحاد نقابات العمال التركية، عن ارتفاع حدي الجوع وحد الفقر في تركيا، خلال تقريره لشهر نوفمبر الجاري.



ويرصد التقرير الشهري للاتحاد سبل عيش العمال وتحديد آثار تغيرات الأسعار في قيمة الضروريات الأساسية على ميزانية الأسرة.

وأظهر التقرير ارتفاع الحد الأدنى من الانفاق على الطعام لأسرة من 4 أفراد تعيش في أنقرة بنسبة 1.39% مقارنة بالشهر السابق..

وتم حساب متوسط معدل الزيادة السنوية للأسعار بنسبة 15.47%.

وفي الوقت الذي ظل فيه سعر الحليب على حاله مقارنة بالشهر الماضي، اختلفت المنافسة والتنوع في منتجات الجبن حسب الأسواق.

ولم تتغير أسعار اللحوم المفرومة والمكعبات، مع ذلك، ارتفع سعر الدجاج بنسبة 13.90% مقارنة بالشهر الماضي.

ووفقاً للتقرير، الذي نشرته صحيفة "زمان" التركية، الجمعه ، فقد تم تحديد حد الجوع، الذي يشير إلى مقدار الإنفاق على الطعام الذي يجب أن تنفقه أسرة مكونة من 4 أفراد من أجل الحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن وكاف، على أنه 2517 ليرة تركية هذا الشهر.

أما حد الفقر، فوصل إلى 8 آلاف و198 ليرة، وهو المبلغ الإجمالي للمصروفات المطلوبة للمأكل والملبس والمسكن والمواصلات والتعليم والصحة وما شابه ذلك.

واوضح التقرير انه تم حساب "تكلفة المعيشة" للموظف الأعزب بواقع 3 آلاف و73 ليرة في الشهر