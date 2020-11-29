شكرا لقرائتكم خبر عن موارد أساسية تتكون منها هيئة التنمية الصناعية في القانون الجديد.. اعرفها في 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهدف القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لوضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، وفيما يلى نستعرض الموارد الأساسية التي تتكون منها الهيئة وفقًا لما ورد في القانون.

تتكون موارد الهيئة من:

1- الاعتمادات والأموال التي تخصصها لها الدولة.

2- الرسوم ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة من المحافظات أو غيرها من جهات الدولة أو من القطاع الخاص.

3- حصيلة نشاط الهيئة من مقابل الرخص التي تمنحها، والتكاليف المعيارية عن الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير.

4- حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة لأغراض التنمية الصناعية الخاضعة لولاية الهيئة.

5- المنح والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس الإدارة.

6- القروض التي يقترح مجلس الإدارة عقدها ويتم الموافقة عليها وفقا للقواعد المقررة.

7- عائد استثمار أموال الهيئة.

8- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتعتبر أموال الهيئة أموالا عامة، ولا يجوز الصرف منها في غير الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.