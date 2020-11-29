حوادث الأسبوع| تطورات قضية "فتاة التيك توك" والأمن يفحص فيديو التنمر ضد "شيكابالا"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الأسبوع الماضي، كما شهدت أروقة المحاكم نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"فتاة التيك توك".. تطورات جديدة في قضية "أسرة منار سامي"

"استدرجها لاغتصابها".. صرخات الطفلة أنقذتها من الاعتداء الجنسي بالدقهلية

"يا ترجعيلي يا افضحك".. أنهت علاقتها به فهددها بفيديوهات وصور مخلة

الأمن يفحص فيديو التنمر ضد "شيكابالا" لضبط مرتكبي الواقعة

"كشفهم فيديو على فيسبوك".. "جرينوف وأسلحة آلية" في حيازة 16 شخصًا بسوهاج

لص يشعل النيران في جسد "الحاجة سامية ".. وابنها: أبلغت عنه فأحرقها حية

جثة ثانية تظهر بمصيف بلطيم.. عثر عليها الأهالي في حالة تحلل بشاطئ الفنار

أب يتهم خطيب ابنته بمعاشرتها في القليوبية.. والفتاة: "حدث برضاي"

خسائر الأمطار تتوالى.. تحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية - صور

وعدها بإخراج الجان.. دجال يستدرج سيدة لممارسة الجنس في القليوبية

"تمت قبل ثورة 30 يونيو".. الإدارية العليا تكشف عن أخطر عملية للإضرار "بهرم خوفو"

أبرزها 2 طن مقطعات دواجن وبرجر مجهولة.. ضبط 1050 قضية تموينية متنوعة

الداخلية: سقوط موظف الشهر العقاري المزيف للنصب على المواطنين بالإسكندرية

القبض على عاطل يدير صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب

"إلحقوني طلعوا عليا بالسلاح".. حيلة سائق للهروب من سداد ديونه في القاهرة

مصدر أمني: ميدو جابر غادر الفندق بصحبة شخصين

بينها موقف إنساني.. 140 ثانية مصورة تُلخص جهود الشرطة في مواجهة تداعيات الأمطار- (فيديو)

الأمن يكشف ملابسات صورة متداولة على "فيس بوك" تحمل عبارات خادشه للحياء

إحالة أوراق متهمين بقضية فتاة المعادي للمفتي.. والحكم 30 ديسمبر

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بالأسماء.. الإدارية العليا تحسم 113 طعنًا على نتائج انتخابات النواب

"حفيدتك ماتت ورايحين يرموها".. حكاية تعذيب طفلة بماء نار على يد أبيها بأوسيم

19 ديسمبر.. دعوى مستعجلة لشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين