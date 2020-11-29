كوريا الجنوبية: إصابات كورونا الجديدة دون 500 لأول مرة منذ 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار أمس السبت، مما يزيد إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 33 ألفا و824.
وبحسب ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، يمثل هذا الرقم انخفاضا مقابل 504 إصابات تم الإبلاغ عنها يوم السبت.
وهذه أول مرة تسجل فيها كوريا الجنوبية إصابات دون الـ500 خلال أربعة أيام.
ومن بين الـ 450 إصابة، هناك 413 إصابة محلية و37 وافدة من الخارج.
وتشهد كوريا الجنوبية انتشارا سريعا لمرض "كوفيد-19"ن وقد أعلنت السلطات الصحية رسميا أن البلاد تواجه حاليا موجة ثالثة من الوباء.
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