عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الغاز أو الرصاص.. أدوات الإعدام بأمريكا بدلا من الحقن المميتة

الأحد 29 نوفمبر 2020

الخليج 365

تعمل وزارة العدل الأمريكية سرا على تعديل بروتوكولات تنفيذ أحكام الإعدام، باستخدام الرمي بالرصاص أو الغاز السام بدلا من الحقن المميتة.



وذكر تقرير لوكالة أسوشيتد برس أن التعديلات الجديدة التي نُشرت، الجمعة، في السجل الفيدرالي تتيح للحكومة الأمريكية تنفيذ عمليات الإعدام بالحقنة المميتة أو استخدام "أي طريقة أخرى ينص عليها قانون الولاية التي فرضت فيها العقوبة.

وتسمح عدة ولايات بطرق أخرى لتنفيذ أحكام الإعدام، بينها الصعق بالكهرباء أو استنشاق غاز النيتروجين أو الموت رميا بالرصاص.

ومن المتوقع دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ في 24 ديسمبر/ كانون أول، حيث حددت وزارة العدل الأمريكية 5 عمليات إعدام خلال الأيام الأخيرة للرئيس دونالد ترامب، بينها 3 إعدامات قبل أيام فقط من تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه.

لكن مسؤولا بوزارة العدل الأمريكية قال للأسوشييتد برس إن الحكومة الفيدرالية "لن تقوم بإعدام أي سجين رميا بالرصاص أو صعقه بالكهرباء ما لم تكن الولاية المعنية قد سمحت بنفسها لطريقة التنفيذ هذه".

ومن المرجح أن تواجه هذه التغيرات الجديدة انتقادات شديدة من الديمقراطيين والمناهضين لعقوبة الإعدام، فيما تحاول إدارة ترامب المضي قدما في عدد من التغييرات في القواعد قبيل مغادرة الرئيس لمنصبه.

وكان المتحدث باسم بايدن قد ذكر في مقابلة مع أسوشييتد برس في وقت سابق من هذا الشهر أن الرئيس الأمريكي المنتخب "يعارض عقوبة الإعدام في الوقت الراهن وفي المستقبل" وسيعمل على إنهاء استخدامها. لكنه لم يذكر ما إذا كان سيتم وقف عمليات الإعدام فور تولي بايدن منصبه.