رئيس وزراء كرواتيا في الحجر الصحي بعد تأكيد إصابة زوجته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

دخل رئيس وزراء كرواتيا، اندريه بلنكوفيتش، الحجر الصحي بعدما أكدت الفحوص إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية محلية يوم السبت.

ونقلت صحيفة "جوترانجي ليست" عن بيان حكومي أن نتائج الفحوص التي خضع لها رئيس الوزراء الكرواتي جاءت سلبية.

وظهرت على الزوجة أعراض خفيفة لمرض "كوفيد-19،" الذي يسببه فيروس كورونا، وخضعت لفحص صباح أمس السبت، جاءت نتيجته إيجابية.

وأعقب ذلك دخول رئيس الحكومة الحجر الصحي بصورة تلقائية لمدة عشرة أيام.

يشار إلى أن كرواتيا تبنت إجراءات أكثر صرامة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في ظل تزايد أعداد الإصابات في البلاد مؤخرا.

وتم إغلاق المطاعم والمقاهي، ومن المتوقع تشديد الرقابة على ارتداء الكمامات. وتعتزم الحكومة فرض عقوبات صارمة على مخالفي الإجراءات الجديدة، تتراوح بين الغرامات الكبيرة والسجن.

وأعلنت كرواتيا يوم السبت تسجيل 3987 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب السلطات الصحية.

ووصل إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها حوالي أربعة ملايين نسمة، إلى 25 ألفا و357 حتى الآن. وسجلت كرواتيا 55 حالة وفاة جراء كورونا أمس السبت، ليصل إجمالي الوفيات بسبب الوباء إلى 1655.