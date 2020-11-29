شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تسجل 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت نيجيريا 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 67 ألفا و 220 إصابة ، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفا و 171 وفاة.

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