تكريم الراحل ديغو مارادونا في الدقيقة 10 من مباريات البطولة الايطالية

شهدت مباريات الدوري الايطالي التي جرت اليوم السبت، تكريم روح النجم الراحل الارجنتيني دييغو أرماندو مارادونا في الدقيقة 10.

وتم إيقاف المباريات التي جمعت ساسولو بإنتر ميلانو، و بينيفنتو بجوفنتوس و أتالانتا بهيلاس فيرونا ، في الدقيقة 10، حيث قام اللاعبون بالتصفيق، تكريما لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية، الذي توفي يوم الأربعاء الماضي عن عمر 60 عاماسنة بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وكان لاعبو نابولي قد ولجو، مساء اول امس الخميس إلى أرضية ملعب سان باولو الخاص بناديهم وهم يرتدون القميص رقم 10 ويحمل اسم مارادونا ، غداة وفاة نجمهم السابق، وذلك قبل بداية مباراة الفريق ضد رييكا الكرواتي ضمن الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وارتدى جميع اللاعبين الشارة السوداء واحتفظوا بالقميص الرمز خلال تقديم الفريقين، وخلال دقيقة الصمت حيث ظهرت صورة للغائب الأكبر على شاشة عملاقة داخل الملعب.

ولعب مارادونا خلال مسيرته مع نادي نابولي في الدوري الايطالي، وحمل القميص رقم 10، و استطاع أن يقود البارتينوبي إلى تحقيق لقب الدوري الايطالي ولقب كأس الإتحاد الأوروبي.