البحسني: حضرموت ستشهد المزيد من المشاريع التنموية في المستقبل القريب

الأحد 29 نوفمبر 2020

اعرب محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة اللواء الركن فرج البحسني عن خالص الشكر لفخامة الرئيس لاهتمامه الخاص بحضرموت وتوجيهاته الصريحة بدعم المحافظة والتوجيه بمشاريع ستفضي الى التنفيذ عقب تشكيل الحكومة.



وقال البحسني إن حضرموت ستشهد المزيد من المشاريع التنموية والخدمية في المستقبل القريب.

جاء ذلك خلال ترأسه بمدينة المكلا، اجتماعاً باللجنة الأمنية بالمحافظة، لمناقشة استعدادات الخطة الأمنية للاحتفال بالذكرى الـ53 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر، والموقف الأمني الحالي بشكل عام.

وأعلن البحسني عن مشاريع كبيرة تتجاوز الـ 90 مشروعاً في مختلف القطاعات سيتم افتتاحها ووضع حجر الأساس لها بمناسبة احتفالات بلادنا بالذكرى الـ 53 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر.

وقال المحافظ البحسني" إن البلد ما زالت في مرحلة حرب، ويجب أن يدرك الجميع ذلك وعليه يتوجّب إيلاء الجانب الأمني اهتماماً كبيراً من خلال الحفاظ على ما تحقق وان يتحلى المقاتلون باليقظة والروح المعنوية العالية".

وقدم المحافظ عرضاً موجزاً حول لقاءاته بفخامة رئيس الجمهورية وقيادات الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وجرى في الاجتماع إقرار خطة أمنية لتأمين الاحتفالات بعيد الاستقلال، ومناقشة الموقف الأمني على مستوى المحافظة.