شكرا لقرائتكم خبر عن تفكك بريطانيا.. أصعب تحد أمام حكومة جونسون والان نبدء بالتفاصيل

قال موقع «كاب إكس»: إن أصعب تحد لحكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ليس فيروس كورونا أو تنفيذ خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، ولكن الحفاظ على وحدة وتماسك المملكة المتحدة. وبحسب مقال لـ «أوين بولي»، كافحت هذه الحكومة خلال عامها الأول لإدارة أزمة فيروس كورونا والتفاوض بشأن صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد. وتابع يقول: هاتان المشكلتان خطيرتان وكانت ستواجههما أي حكومة، لكن في الخلفية تلوح في الأفق معركة أكثر أهمية وأطول أجلاً، وهي الحفاظ على تماسك المملكة المتحدة.

مقابلة المخاطر

وأردف بولي يقول: إذا كان بوريس جونسون يهتم حقًا بالاتحاد، وهو يقول إنه يهتم، فيجب قياس كل سياسة لحكومته مقابل المخاطر التي تشكلها على سلامة البلاد.

ومضى يقول: مؤخرا، تحدث رئيس الوزراء عن الكارثة الدستورية التي ألحقها نقل السلطة بالمملكة المتحدة، والتي تظهر أنه يفهم كيف يمكن للحكومات أن تسبب أضرارًا جسيمة عن غير قصد، من خلال الدفع بخطط قصيرة المدى يعوزها التفكير الجيد.

وأضاف: لكن مرة أخرى، تحاول حكومته توجيه مشروع قانون السوق الداخلية من خلال مجلس اللوردات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه قبل عام لم يكن على ما يبدو يأخذ على محمل الجد أحكام اتفاقية الخروج من الاتحاد التي تنشئ حدودًا تجارية بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وبحسب الكاتب، أثناء مناقشة المجلس لهذا التشريع، قام اللورد كين، الذي كان سابقًا خبير حزب المحافظين في أيرلندا الشمالية والمستشار الخاص الذي خدم لفترة طويلة في مكتب أيرلندا الشمالية، بتفكيك الحجج المستخدمة للدفاع عن هذه الحدود الداخلية الاستثنائية.

لوائح وقواعد

وتابع الكاتب بولي: يقول مؤيدو هذه الحدود «إن المقاطعة يجب أن تظل مرتبطة بلوائح الاتحاد الأوروبي وقواعد الجمارك من أجل تجنب الحدود الصعبة في جزيرة أيرلندا»، ويزعمون أن اتفاقية بلفاست تدعم هذا الموقف، ومع ذلك، يشير كاين إلى أن اتفاقية الجمعة العظيمة مبنية على مبدأ الموافقة الذي يدعم موقف أيرلندا الشمالية كجزء لا يتجزأ من المملكة المتحدة. وأردف: أشار كاين إلى أن الاتفاقية تضمنت 3 خيوط، الأول منها يضع ترتيبات للتعامل مع الشؤون الداخلية لأيرلندا الشمالية، مع استبعاد جمهورية أيرلندا صراحة من عملية صنع القرار تلك، أما الثاني، فقد أقام جميع مؤسسات أيرلندا، ذات المسؤوليات المحدودة في مجالات السياسة العامة المحددة، والثالث خلق بُعدًا «شرقيًا غربيًا» لتشجيع التعاون عبر جزر بريطانيا العظمى وأيرلندا.

ومضى يقول: يعتقد كاين أنه خلال النقاشات حول مستقبل أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تم التأكيد على الخيط الثاني لعموم أيرلندا من اتفاقية بلفاست، بينما تم تجاهل الاثنين الآخرين.

اتفاقية الجمعة

وتابع الكاتب: عندما زارت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي بلفاست في يوليو 2018، أكدت بلا أساس تمامًا أن أي شيء آخر غير الحدود السلسة في جزيرة أيرلندا ينتهك روح اتفاقية بلفاست. وأردف: دفع ذلك التصريح اللورد بيو للتعبير عن دهشته من الطريقة التي سمحت بها الحكومة البريطانية للحكومة الإيرلندية بالسيطرة دون منازع على تفسير اتفاقية الجمعة العظيمة، وأضاف: رأت ماي أيرلندا الشمالية ودعمها كوسيلة للترويج لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي أبقت المملكة المتحدة بأكملها مرتبطة بشكل وثيق بالسوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.

وأردف: لكن هذه التكتيكات، واللغة التي استخدمتها لتبريرها، قدمت تنازلات لرواية قومية معادية وضمنت فكرة أن حدود البحر الإيرلندي ضرورية. ومضى يقول: قبل بوريس جونسون، الذي نفد صبره لتأمين صفقة جديدة بسرعة، هذه الفكرة بشكل فعال عندما تفاوض على اتفاق الانسحاب مع بروكسل.

مقايضة بروتوكول

وتابع أوين بولي: لا يمكننا أن نعرف على وجه اليقين ما إذا كان قد خاطر عن علم بمكانة أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو ما إذا كان ينوي حقًا مقايضة بروتوكول أيرلندا الشمالية في وقت لاحق. وأردف يقول: إذا نظرنا إلى الوضع من منظور بريطانيا العظمى، يمكن أن تبدو المقاطعة وكأنها حالة شاذة، لا يحتاج مصيرها بالضرورة إلى تحديد مستقبل بقية الأمة.

وأضاف: الاتحاد بين إنجلترا واسكتلندا هو أساس المملكة المتحدة والقومية الاسكتلندية هي أكبر تهديد لسلامتها، ومع ذلك، كان لدى كاين حول هذا الموضوع شيء مثير للاهتمام ليقوله، وقال: إنه من مسؤولية الوحدويين في جميع أنحاء المملكة المتحدة أن يجتمعوا لصنع قضية مشتركة لهزيمة أولئك الذين قد يمزقونها.

وبحسب الكاتب، فإن هذه المسألة ذات صلة بمستويين، فمن الشائع الادعاء بأن الانقسامات السياسية في المملكة المتحدة عميقة وصارمة، لكن الأحزاب الوطنية تتقارب مرة بعد أخرى في العديد من المناقشات الأكثر إثارة للجدل.

خروج بريطانيا

وأردف بولي في مقاله: يوافق كير ستارمر، زعيم حزب العمال، على وجوب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لقد تحدى حزب العمال أحيانًا نهج المحافظين تجاه وباء كورونا، ولكن دائمًا ما كان ذلك فيما يخص التفاصيل والمدى، وليس على المبدأ العام، أيضا ينفق المحافظون مبالغ هائلة من أموال دافعي الضرائب، وحتى لو لم يكن هناك فيروس، كان بوريس جونسون ينوي منافسة خصومه على الإنفاق العام.

ومضى يقول: بالتالي، لم يعد هناك سبب محدد بعد الآن، لعدم قدرة الأحزاب على مستوى المملكة المتحدة على التعاون لمواجهة التهديدات القومية، وفي اسكتلندا على وجه الخصوص، وأردف يقول: بالنسبة لكلا الطرفين، أصبحت فكرة أن منافسهما في لندن أكثر خطورة من الحزب الوطني الاسكتلندي أقل مصداقية.

وتابع: استخدم الانفصاليون في جميع أنحاء المملكة المتحدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثم فيروس كورونا، لتشجيع المظالم وخلق حالة من عدم اليقين الدستوري بطريقة تجعل إنقاذ الاتحاد أولوية فورية لكل من حزب العمال والمحافظين، إذا كان حقًا المصلحة الوطنية في اهتمامهم.

وأشار إلى أن الطريقة التي تم بها استغلال أيرلندا الشمالية في محاولات تخفيف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وضمان صفقة أكثر صعوبة مع الاتحاد الأوروبي مثالًا صادمًا على كيفية عدم تأمين مستقبل المملكة المتحدة.