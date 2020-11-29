عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صربيا والجبل الأسود تتبادلان طرد السفراء

الأحد 29 نوفمبر 2020

الخليج 365

تبادلت جمهوريتا صربيا والجبل الاسود السبت طرد السفراء، وفق بيانات صادرة عن وزارتي خارجية البلدين، في خطوة من المرجح ان تفاقم التوتر بينهما.



وأعلنت بودغوريتشا عاصمة الجبل الاسود أن السفير الصربي فلاديمير بوزوفيتش شخص غير مرغوب فيه ل“تدخله في الشؤون الداخلية لمونتينيغرو“، وفق بيان للخارجية.

وبعد ذلك مباشرة أعطت صربيا سفير الجبل الاسود لديها تارزان ميلوسيفيتش مهلة 72 ساعة للمغادرة.

وأعلنت جمهورية الجبل الاسود استقلالها عن صربيا عام 2006، لكن التوترات المتعلقة بالهوية الوطنية لا تزال تلاحق الدولة الصغيرة في البلقان.

والجمعة وصف بوزوفيتش القرار الصادر عن اجتماع الجمعية الوطنية الصربية عام 1918 بنزع استقلال الجبل الاسود لتصبح جزءا من مملكة الصرب والكروات والسلوفينيين بأنه ”تحرير“.

وأضاف السفير خلال اجتماع لجمعية تمثل صرب الجبل الاسود أن القرار كان ”تعبيرا حرا عن ارادة الشعب للتوحد مع صربيا الشقيقة“.

وقالت وزارة الخارجية في بودغوريتشا إن ”بوزوفيتش استخف بطريقة مباشرة بالدولة التي استقبلته كدبلوماسي“.

وعام 2018 صادق نواب الجبل الاسود على قرار يلغي بشكل رمزي قرار الجمعية الوطنية عام 1918.

وتوترت العلاقات بين الجارتين منذ فوز ثلاثة ائتلافات معارضة يسيطر عليها القوميون الموالون للصرب بالغالبية في انتخابات آب/أغسطس في الجبل الاسود.

وبعد الانتخابات نظم الآلاف من أنصار الائتلاف احتفالات بالفوز استمرت لأيام حيث لوحوا بالأعلام الصربية ورددوا أغان وطنية صربية.

وهذه الانتخابات جاءت في عام بدأ باحتجاجات كبيرة ضد قانون يمكن أن يمنح بودغوريتشا ملكية الأديرة التي تديرها الكنيسة الأرثوذكسية الصربية في بلغراد.

واستغل رئيس الجبل الاسود ميلو ديوكانوفيتش رد الفعل القوي على قضية الكنيسة لإثارة مخاوف بشأن الاستقلال، متهما قادة الكنيسة بمحاولة ”إضفاء الطابع الصربي“ على الجبل الأسود.

وتظهر الارقام الرسمية ان الصرب يشكلون 29 بالمئة من سكان الجبل الاسود البالغ عددهم 620 الف نسمة.