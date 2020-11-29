شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي مصر: الدلائل قوية على قرب نهاية «الإخوان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أمس الأول الجمعة، إن ثمة دلائل وبراهين قوية على قرب نهاية تنظيم «الإخوان» بالكامل.

وأكد مفتي مصر، خلال استضافته في أحد البرامج المصرية، أن «دار الإفتاء لا تلتفت لهجوم الإخوان عليها جراء نطقها بالحق، فقد تربى العلماء على قول الحق وعدم الخوف من الباطل».

وذهب علام إلى أن «التأسلم السياسي هو الاستغلال السياسي والسيئ للإسلام للوصول إلى أغراض معينة في الماضي والحاضر بداية من عصر الخوارج إلى عصر الإخوان». وأكد أنه «بغض النظر عن الظروف التي نشأت فيها هذه الحركات السياسية والتي استغلت الدين استغلالًا خاطئًا؛ فقد فشلت فشلًا ذريعاً نتيجة سوء مذهبهم ومنهجهم، فقد سقط مشروعهم دينياً وقيمياً وأخلاقياً منذ بداية نشأته، والسبب في ذلك أنه قام على أسس واهية، ومفاهيم خاطئة، وتصورات باطلة، وما بني على باطل فهو باطل». ولفت النظر إلى أن «مقاصد الشريعة التي يتوجب الحفاظ عليها لا تتم إلا من خلال الدولة والوطن، فإذا سقطت الدول سقط الحفاظ على هذه المقاصد».

وأضاف: «المواجهة الفكرية المتمثلة في العلم الرشيد وكذلك المواجهة الأمنية ضد أعداء الوطن يسيران جنباً إلى جنب، فبينهما تكامل وتوافق».

وقال المفتي إن جماعة الإخوان أحيت مفاهيم جماعات الخوارج الأوائل وأفكارها ولكن بشكل أكثر تعقيداً وأخطر تركيباً.

وأضاف علام، «لقد تحولت ظاهرة التأسلم السياسي من دعوة تدّعي أنها إسلامية، تدعو إلى إحياء شعائر الإسلام في نفوس الناس، والدعوة إلى التمسك بالقيم الإسلامية ومكارم الأخلاق الكريمة، إلى كارثة أو كابوس مزعج للأمة الإسلامية، بل للعالم بأسره».(وكالات)