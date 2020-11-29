شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهـات في باريـس احتجاجـاً على عنف الشرطـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اندلعت مواجهات في العاصمة الفرنسية باريس، أمس السبت، بعدما استخدم الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين يحتجون على عنف الشرطة، بعد رشق ملثمون رجال الأمن بالحجارة والألعاب النارية، وأقاموا حواجز على الطرق في وقت واصل الآلاف تظاهراتهم في المدن لإدانة مشروع «قانون الأمن الشامل» الذي يعتبره معارضون ينتهك الحريات، ويقيد حرية الصحفيين.

ونظم آلاف الفرنسيين في أنحاء البلاد، مسيرات احتجاجاً على عنف الشرطة، وطالبوا بحرية الصحافة بعدما اعتدت الشرطة على رجل أسود، وهو منتج موسيقي، بالضرب ما أذكى موجة غضب على مشروع قانون يُعتقد أنه يقيد حرية الصحفيين.

وأضرم متظاهرون في باريس النار في بعض الممتلكات العامة في الشوارع، واشتبكوا مع الشرطة أثناء محاولتهم منع الوصول إلى بعض الشوارع.

وتظاهر الآلاف في ليل ورين وستراسبورج ومدن أخرى على مشروع القانون الذي يجرم تداول صور رجال الشرطة في ظروف معينة، وهو ما يصفه المعارضون بأنه يحد من حرية الصحافة. وحمل الكثيرون لافتات كتب عليها «من يحمينا من الشرطة»، و«أوقفوا عنف الشرطة»، وانضم إلى منظمات الصحفيين وجماعات الحرية المدنية التي نظمت تلك المسيرات نشطاء يساريون وبيئيون، ومتظاهرون من «السترات الصفراء».

وفي ليل (شمال)، تجمّع بين ألف و1500 شخص، تحت شعار «حرية مساواة صّوروا!».

وفي مونبلييه (جنوب) تجمع بين أربعة وخمسة آلاف شخص، ورفعت لافتات كتب عليها «الديمقراطية مشوشة».

وتتعلق الاحتجاجات ببنود مشروع «قانون الأمن الشامل» تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم.

ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن «مشروع القانون يهدف إلى النيل من حرية الصحافة». وتعاقب المادة 24 من مشروع القانون بالسجن سنة وغرامة قدرها 45 ألف يورو لمن يبث صوراً لعناصر من الشرطة بدافع «سوء النية».

(وكالات)