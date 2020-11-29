شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة أمريكية ترفض طعن ترامب في نتائج انتخابات بنسلفانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ردت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية، أمس الأول الجمعة، طعناً تقدم به الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، اعتبر فيه أن العملية الانتخابية كانت «غير نزيهة»، رافضة تجميد قرار قضائي صادق على فوز جو بايدن في ولاية بنسلفانيا، في وقت اعتبر فيه مدير الأمن الإلكتروني المقال، ادعاءات الرئيس الجمهوري عن التزوير ب«الهزلية».

واعتبر ثلاثة قضاة استئناف، أن لا أدلة تدعم مزاعم حملة ترامب، بعدم نزاهة العملية الانتخابية، موجهة نقداً لاذعاً لدفوع اعتبرت فيها حملة ترامب أن الأخير وقع ضحية تزوير في استحقاق الثالث من نوفمبر.

وقالت المحكمة: «إن الاتهامات بعدم النزاهة هي اتهامات خطِرة، لكن مجرد القول إن الانتخابات غير نزيهة لا يجعلها كذلك». وأشار القضاة إلى أن حملة ترامب زعمت في الطعن الذي قدمته بقرار قضائي صادر عن محكمة البداية، حصول تفرقة.

مزاعم غامضة

لكن المحكمة اعتبرت في قرارها أن هذه المزاعم «لا يمكنها أن تحول الحديد إلى ذهب»، في إشارة إلى استحالة تحوير الحقائق. وقالت إن حملة ترامب لا تملك أي دليل ملموس تحاجج به. واعتبر القضاة أن مزاعم حملة الرئيس المنتهية ولايته «غامضة واستنتاجية».

ومع تحقيق بايدن تقدماً على الصعيد الوطني لا يمكن لترامب أن يعوضه، أشارت المحكمة إلى أن تقديم طعن جديد أمام المحكمة العليا، لن يفضي إلى شيء. واعتبرت أن الحملة قدمت الدعاوى وخسرت غالبية القضايا.

وتابعت: «لا يمكن للحملة أن تفوز في هذه الدعوى. لقد أقرت بأنها لا تدعي حصول تزوير في الانتخابات».

لكن جينا إيليس، محامية حملة ترامب التي عملت مع جولياني في القضية، أعلنت في تغريدة أن الحملة تنوي الطعن بالقرار الاستئنافي.

طعن جمهوري

وجاء في التغريدة أن الجهاز القضائي الناشط في بنسلفانيا يواصل التعمية على اتهامات التزوير الواسع النطاق. سنلجأ إلى المحكمة العليا. ويندرج القرار القضائي الأخير في سياق مجموعة أحكام قضائية صدرت على صعيد البلاد، ردت مزاعم حملة ترامب والجمهوريين بحصول تزوير ومخالفات أخرى، أفضت إلى خسارة الملياردير الجمهوري الاستحقاق الرئاسي.

ويصر ترامب على أن فوز بايدن غير شرعي، والخميس قال للصحفيين مجدداً: «هذه الانتخابات مزورة».

وردت محكمة بنسلفانيا الأسبوع الماضي، دفوع رودي جولياني، المحامي الشخصي لترامب، الذي طالب بإلغاء ملايين الأصوات في الولاية بسبب التزوير. لكن القاضي أحرج جولياني، بإجباره على الإقرار بأن أياً من المزاعم التي قدمها للمحكمة لم تتضمن تزويراً، أو ما يتعدى المسائل التقنية في الإشراف على فرز الأصوات.

وصادقت حكومة بنسلفانيا رسمياً، الثلاثاء الماضي، على فوز بايدن في الولاية، فتقدمت حملة ترامب بطعن أمام محكمة فيدرالية لتعليق تلك المصادقة.

تزوير وتدخل أجنبي

من جهة أخرى، وصف مدير الأمن الإلكتروني السابق، الذي أقاله ترامب لقوله إن الانتخابات الرئاسية كانت الأدق في التاريخ الأمريكي، المزاعم عن حدوث تزوير، وتدخل أجنبي في الانتخابات بأنها ادعاءات هزلية.

وقال المدير السابق لوكالة الأمن الإلكتروني بوزارة الأمن الداخلي، كريس كريبز، أمس الأول الجمعة، في حديث لمحطة (سي.بي.إس): «إن المزاعم عن تلاعب دول أجنبية في أنظمة تسجيل الأصوات لا أساس لها من الصحة».

وقال كريبز: «إن جميع الأصوات في الولايات، يتم عدها في الولايات المتحدة الأمريكية». ونفى مزاعم التلاعب في أنظمة التصويت بأمريكا، قائلاً: «لا دليل على حد علمي بتلاعب قوة أجنبية ما، في أي آلة»، واصفاً هذه المزاعم بأنها «ادعاءات هزلية». وأضاف: «يجب أن يثق الشعب الأمريكي 100 في 100في تصويته».(وكالات)