شكرا لقرائتكم خبر عن ناظم الزهاوي.. وزير بريطاني عـراقـي الأصـل لشـؤون اللـقـاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، البرلماني عن حزب المحافظين، ناظم الزهاوي وزير دولة بوزارة الصحة لشؤون لقاح كورونا، في إشارة إلى أن الحكومة تستعد لبرنامج تطعيم شامل.

ويشغل الزهاوي منصب وزير الدولة للأعمال، وترجع أصوله إلى عائلة عراقية- كردية معروفة هي عائلة الزهاوي. وقد أصبح عضواً في البرلمان البريطاني في انتخابات 2010 عن حزب المحافظين في دائرة «ستراتفورد أون آيفون» مسقط رأس الكاتب المسرحي والشاعر وليام شكسبير.

و الزهاوي خريج كلية لندن الجامعية، وهو أيضاً من مواليد بغداد في 2 يونيو 1967 أي أنه في العقد الخامس من العمر، وهو متزوج من لانا الزهاوي، وقد هاجرت عائلته من بغداد عام 1976، وقد نشأ وتربى وتعلم في بريطانيا. وسيرفع الزهاوي، تقاريره إلى وزير الصحة مات هانكوك في منصبه الجديد مع تركيزه الأساسي على توزيع اللقاح على الرغم من أنه سيحتفظ ببعض مسؤوليات عمله الحالي.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء، أمس السبت إن الترتيب الجديد مؤقت وسيستمر حتى الصيف المقبل على الأقل.

وكان الزهاوي النائب المحافظ عن منطقة ستراتفورد أون آفون، من أشد المنتقدين لنظام الإغلاق المتدرج الذي فرضه جونسون.

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، أمس السبت، أنه من المقرر أن تعتمد بريطانيا خلال أيام، اللقاح المضاد ل«كوفيد- 19»، والذي طورته شركتا بيونتك وفايزر، وأن عمليات التسليم ستبدأ قريبا. (وكالات)