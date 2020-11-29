شكرا لقرائتكم خبر عن حملة زايد الإنسانية تعالج الآلاف في القرى الباكستانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” نجحت حملة زايد الإنسانية العالمية في علاج الآلاف من الأطفال والنساء والمسنين في المستشفى الإماراتي الباكستاني الميداني المتنقل تحت شعار «لا تشلون هم»، وبإشراف أطباء الإمارات وباكستان من المتطوعين في برنامج القيادات الإنسانية الشابة.

أكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل عبدالله الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس إمارات العطاء رئيس أطباء الإمارات، أن الإمارات سباقة في مجال العمل الإنساني والخيري باعتباره قيمة إنسانية قائمة على العطاء.

وأكد يوسف عبدالله اليتيم، رئيس قطاع المشاريع الخيرية في جمعية دار البر أن تحريك المستشفى إلى إقليم السند، يأتي في إطار الجهود الحكومية والشعبية التي تقوم بها الإمارات لمساعدة الشعب الباكستاني. وأضاف سلطان الخيال، الأمين العام لمؤسسة بيت الشارقة الخيري أن المستشفى استطاع استقطاب المئات من الكوادر الطبية من الإمارات وباكستان وبناء قدراتهم وتمكينهم من التطوع ميدانياً بمقر المستشفى.

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