شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة رأس الخيمة للمواصلات» تعزّز النقل المستدام بخدمات آمنة وذكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المهندس إسماعيل البلوشي، المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات أن خطة الهيئة الاستراتيجية 2020-2025 التي تضمنت 5 غايات استراتيجية و15 هدفاً استراتيجياً و49 مؤشر أداء، جزء من الرؤية الشاملة لصاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة «رؤية رأس الخيمة 2030» لتطوير قطاع النقل والمواصلات في الإمارة، ما يعزيز من مكانتها في مختلف القطاعات الاقتصادية الاجتماعية والسياحية على المستويين الاقليمي والدولي، حيث تسعى الهيئة إلى تنفيذ مشاريع ابتكارية تحقق التكامل في منظومة النقل المستدام، وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة وذكية.

وأشار البلوشي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» إلى أن الهيئة ساهمت عبر المبادرات التي نفذتها بالتعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في الخطة الوطنية للتصدي لجائحة«كوفيد 19»، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية، وبحكم مسؤوليتها عن أحد أهم القطاعات الحيوية قطاع النقل والمواصلات في الإمارة، حيث أجلت 65 ألفاً، عبر مطار رأس الخيمة للمغادرة لبلدانهم. كما نفذت مبادرة توصيل الأدوية ونقل المتعافين من فايروس «كورونا» بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة الطبية ومبادرة «لا تشلون هم» بالتعاون مع هيئة الهلال الاحمر الإماراتي، لتوفير معدات طبية وقائية للسائقين، وعدداً المبادرات الهادفة للتصدي للجائحة.

وأضاف: تعد مشاريع الاستدامة من أولويات قطاع النقل والمواصلات، لذلك حرصنا في الهيئة على مواكبة هذا التحول المهم بتنفيذ كثير من المشاريع المستدامة، حيث عزّزنا أسطول مركبات الأجرة بالنظام الهجين الصديق للبيئة، لتصبح 62% من مركبات الأجرة تعمل بهذا النظام، وتشغيل أول مركبتي أجرة كهربائيتين في الدولة. كما نفّذنا مشروع التحول الرقمي في الخدمات، ومشروع التطبيقات الذكية لحجز مركبات الأجرة والمركبات الفخمة، وتطبيق حجز رحلات الحافلات «راك باص» وهو الاول من نوعه في الإمارات الذي يسهم في الحفاظ على التباعد، كونه يتيح إمكانية حجز الرحلات من أي مكان وفي أي وقت، بما يدعم الإجراءات الاحترازية، وتطبيق التدريب الذكي للسائقين «البوصلة» الذي يقديم خدمات التدريب والتطوير لسائقي وسائل النقل العام في الإمارة. كما نفذت الهيئة مجموعة من مشاريع البنية التحتية للنقل، مثل وحدات النقل المصغرة (الدراجات الهوائية «كريم بايك»، والسكوترات الكهربائية).

وأضاف أن الهيئة عززت بيئة العمل الداخلية بتطوير منصات رقمية شملت منصة الانترانت، منصة الابتكار، منصة المعرفة، منصة انجاز لإدارة المهام. كما عززنا التقنيات المستخدمة بالتحول الى تقنيات التخزين السحابي، بالتعاون مع «مايكروسوفت»، حيث كانت الهيئة سباقة في الدولة في هذا التحول. وقد انتهت الهيئة من المرحلة الاولى لمشروع النقل الداخلي في امارة رأس الخيمة، وانتهت كل مراحل التصميم والتخطيط والموافقات، وستبدأ المرحلة الثانية من المشروع خلال عام 2021«.

وتابع ان من ضمن خطة مشاريع 2020 مشروع النقل البحري بالعبرات الذي تأجل بسبب الجائحة، حيث يعد جزءاً من خطة الهيئة الاستراتيجية للتوسع والربط بين الإمارات الاخرى عبر مراحل المشروع، حيث ستوفرالهيئة خدمة النقل بالعبرات التراثية، بهدف التنقل بين خمس نقاط رئيسية في المرحلة الاولى، وبهدف الترفيه في حال رغبة السياح في أخذ جولة بحرية في الواجهة البحرية وسط الإمارة.

وعن تأثير «كورونا» قال إن الجميع تأثروا بالجائحة، لكننا نعيش حاليا مرحلة التعافي من هذا الوباء العالمي، وهذا يتطلب منا التعايش مع الإجراءات الاحترازية، لذا حرصنا على تطبيق أفضل المعايير العالمية، لضمان الصحة والسلامة، لذا تحرص الهيئة على اجراء الفحوص الدورية لسائقي وسائل نقل الركاب في الإمارة، وتزويد جميع المركبات بعوازل بلاستيكية لعزل السائقين عن الركاب وتوفير وسائل الحماية الخاصة.

وعن تكليف صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، للهيئة بتنظيم قطاع النقل المدرسي، أوضح البلوشي أن هذا القرار جاء انطلاقاً من حرص سموّه على تعزيز جودة الحياة وتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة لقطاع النقل المدرسي، وستضع الهيئة المعايير والاشتراطات والسياسات التشغيلية والرقابية، لتنظيم عمل الجهات المشغلة والرقابة عليها، لضمان تطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية في منظومة النقل المدرسي ووضع اشتراطات التشغيل للشركات، واشتراطات تصاريح مزاولة المهنة للسائقين والمشرفات، وتحديد المواصفات الفنية للحافلات والمقاعد وغيرها.

وعن التحول الذكي، أكد أن نسبة التحول الالكتروني للخدمات المقدمة بلغت 100في المئة، وشملت: التراخيص، والحجز المسبق لمركبات الاجرة والليموزين، والحجز الذكي لرحلات الحافلات، والتدريب الذكي للسائقين والمنصات الرقمية المستخدمة داخل الهيئة. مشيراً إلى أن هذه النقلة النوعية، خلال مدة وجيزة، أسهمت في تعزيز سمعة الهيئة المؤسسية وحصولها على 7 جوائز ريادية عالمية، ضمن جائزة ستيفي العالمية للشرق الأوسط 2020، ما عزّز مكانة إمارة راس الخيمة في قطاعات النقل المستدامة. (وام)