محاكمة 12 متهمًا بالانضمام لـ"تنظيم القاعدة" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، محاكمة 12 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "الانضمام إلى تنظيم القاعدة".
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، ومدحت عبد الكريم، وسكرتارية طارق فتحي.
وتشهد القضية محاكمة 12 متهمًا منهم 5 متهمين محبوسين و7 هاربين في القضية رقم 154 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ/ كرداسة، والمقيدة برقم 484 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ/ شمال الجيزة والمعروفة إعلاميا بـ "الانضمام إلى تنظيم القاعدة بالسودان".
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