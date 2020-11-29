القوات التركية تنسحب من نقاط مهمة في إدلب

سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

انسحبت القوات المسلحة التركية من مواقع مهمة بالقرب من مدينة سراقب، بوابة رئيسية لمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، وذلك بعد أسابيع من إخلاء كامل محافظة حماة من كافة نقاط المراقبة التركية، بما في ذلك أكبر نقطة في «مورك». وبحسب صحيفة «أحوال» التركية، اعتبرت مصادر أهلية مؤيدة لدمشق، أنّ انسحاب القوات التركية «لتوحيد قواتها في المناطق المتبقية التي يسيطر عليها المسلحون في البلاد».

وقالت «إن توصل تركيا إلى اتفاق مع روسيا للانسحاب من نقاط المراقبة يُنظر إليه في دمشق على أنه انتصار لقواتها، خاصة بعد أن زعمت أنقرة سابقًا أنها لن تتخلى عن هذه المواقع تحت أي ظرف من الظروف».

وبالتزامن مع سحب قواتها من نقاط المراقبة في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية، عززت تركيا أيضاً قواتها في إدلب، حيث أرسلت أكثر من 50 عربة مدرعة إلى المحافظة في الأسبوع الماضي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومنذ 17 نوفمبر الجاري، تُصعّد كل من روسيا والجيش السوري هجماتهما في إدلب، وذلك على الرغم من وقف إطلاق النار المتفق عليه في مارس الماضي بين أنقرة وموسكو.