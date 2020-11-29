مسلحون من «داعش» يقتلون 4 مسيحيين بإندونيسيا

سيف اليزيد - بالو (أ ف ب)

قتل إرهابيون مرتبطون بتنظيم «داعش» 4 مسيحيين، أحدهم بقطع رأسه وآخر بإحراقه حياً في قرية نائية بجزيرة سولاويزي في إندونيسيا، حسبما أعلنت السلطات أمس.

وأوضحت الشرطة أن هؤلاء الرجال، المسلحين بسيوف وأسلحة نارية، وصلوا صباح أمس الأول إلى قرية ليمبانتونغوا بوسط الجزيرة، وقتلوا 4 رجال، وأضرموا النار في ستة منازل، بما في ذلك منزل كانت تقام فيه صلاة وشعائر دينية.

وأكدت الشرطة أن دوافع الهجوم لم تعرف حتى الآن، ولم يتم توقيف أي شخص. لكن السلطات ذكرت أن هذا الهجوم نفذته على الأرجح جماعة «مجاهدي شرق إندونيسيا» المتمركزة في جزيرة سولاويسي، التي بايعت «داعش».

وقال قائد الشرطة المحلية، يوجا برياهوتاما: «توصلنا إلى استنتاج مفاده أن المهاجمين كانوا بالفعل من (مجاهدي شرق إندونيسيا)، بعد عرض صور أعضاء هذه المجموعة على الشهود على الهجوم».