السودان يحتاج 150 مليون دولار لإغاثة اللاجئين الإثيوبيين

سيف اليزيد - أم راكوبة (أ ف ب)

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن السودان يحتاج إلى 150 مليون دولار لإنقاذ حياة آلاف اللاجئين الإثيوبيين، الذين يتدفقون على حدوده من تيجراي، حيث تدور معارك ضارية بين سلطات الإقليم والجيش الفيدرالي الإثيوبي.

ولجأ أكثر من 43 ألف إثيوبي إلى السودان المجاور، حسبما أعلن رئيس المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة فيليبو غراندي في تغريدة أمس.

وقال غراندي، خلال زيارة لمخيم اللاجئين أم راكوبة في شرق السودان الذي يبعد 80 كيلومتراً عن الحدود السودانية-الإثيوبية: إن «السودان بحاجة إلى 150 مليون دولار لمدة ستة أشهر، لتوفير المياه والمأوى والخدمات الصحية لهؤلاء اللاجئين». ودعا «المانحين إلى تزويد السودان بهذه الموارد بأسرع ما يمكن».

ويعبر حوالي 500 أو 600 لاجئ من الحدود يومياً إلى السودان، بحسب غراندي، مشيراً إلى أنه «ليس عدداً صغيراً»، وإنما يمكن أن يؤدي إلى «انهيار دولة غنية».

ويحاول السودان تقديم المساعدة والدعم لاستيعاب التدفق الجماعي لللاجئين، في حين يعاني مواطنوه من أزمة اقتصادية عميقة.