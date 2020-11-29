«الصحة العالمية»: تحصين 70% من السكان ضروري لمواجهة «كورونا»

سيف اليزيد - جنيف (وكالات) أعلنت كاثرين أوبراين، المسؤولة رفيعة المستوى بمنظمة الصحة العالمية، أمس، أنه يتعين تحصين نسبة تتراوح بين 60 و70 في المئة من السكان ضد فيروس كورونا المستجد، للحد من انتشار عدوى الفيروس. وقالت أوبراين، رئيسة قسم اللقاحات بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي في جنيف: «هذه النسبة تعتمد على كثير من الدراسات». وأوضحت أوبراين أن هناك بعض الدراسات أظهرت أن هذه النسبة ضرورية لتحقيق الحد من الإصابة بعدوى الفيروس. وأضافت: «سيحصل الكثير من الأشخاص على المناعة وسيحمون الآخرين»، مبينة أن تطعيم هذا العدد هو وحده ما يوقف انتشار الفيروس.

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