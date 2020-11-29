بريطانيا: تعيين وزير من أصول عراقية لتوزيع اللقاح

سيف اليزيد - لندن (وكالات) عين رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أمس، ناظم الزهاوي وزيراً مسؤولاً عن توزيع لقاح كوفيد- 19. ويشغل الزهاوي، وهو من أصل عراقي، منصب وزير الدولة للأعمال. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أنه من المقرر أن تعتمد بريطانيا خلال أيام اللقاح، الذي طورته شركتا «بيونتك» و«فايزر»، وأن عمليات التسليم ستبدأ في غضون ساعات من إصدار الإذن. وقالت بريطانيا في 20 نوفمبر: «إنها طلبت رسمياً من الهيئة البريطانية المنظمة لقطاع الدواء تقييم مدى مناسبة لقاح كوفيد- 19»، الذي تطوره شركتا بيونتك وفايزر.

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