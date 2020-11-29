البطولة الإسبانية.. الدولي المغربي يوسف النصيري يقود فريقه إشبيلية للفوز على هويسكا

قاد الدولي المغربي يوسف النصيري، فريقه إشبيلية إلى تحقيق الفوز خارج الديار، بهدف لصفر على حساب نادي هويسكا، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت برسم الجولة الـ11 من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

فعلى ملعب (إل ألكوراز)، ظل التعادل السلبي هو المسيطر على مجريات اللقاء حتى قبل نهاية الوقت الأصلي بسبع دقائق، قبل أن يظهر المهاجم الدولي المغربي البديل يوسف النصيري، ويفض الاشتباك بهدف الفوز الصعب والثمين، بعد 9 دقائق فقط من نزوله كبديل لأوليفر توريس.

وبهذا الفوز الثمين يواصل الفريق الأندلسي مسلسل انتصاراته للجولة الثالثة تواليا، ليرتفع رصيده إلى 16 نقطة يقفز بها للمركز الخامس مؤقتا، مع تبقي مباراتين مؤجلتين له.

بينما تلقى هويسكا خسارته الثالثة خلال آخر 5 جولات، الرابعة هذا الموسم، ليظل رصيده عند 7 نقاط في المركز الـ19 وقبل الأخير، علما بأن الفريق لم يحقق أي فوز منذ بداية الموسم.