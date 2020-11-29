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أديس أبابا تعلن انتهاء العمليات العسكرية بإقليم تجراي

الأحد 29 نوفمبر 2020

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، السبت، وقف العمليات العسكرية بإقليم تجراي بعد اكتمالها بالسيطرة على مدينة مقلي.



وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن المرحلة المقبلة ستركز على إعادة بناء الإقليم وتقديم المساعدة الإنسانية للسكان.

ووجه، خلال بيان، رسالة تهنئة للإثيوبيين بمناسبة استكمال عملية إنفاذ القانون في إقليم تجراي.

وقال:" يسعدني أن أشارك الشعب الاثيوبي أننا أكملنا عملية إنفاذ القانون ووقف العمليات العسكرية في تجراي ".

وشدد آبي أحمد على ضرورة تركيز الحكومة الآن على إعادة بناء إقليم تجراي وإيصال المساعدة الإنسانية وتقديم المجموعة الإجرامية من قادة جبهة تحرير تجراي للعدالة.

وتابع :" الحكومة الفيدرالية تسيطر الآن بشكل كامل على مدينة مقلي عاصمة إقليم تجراي ، وستواصل الشرطة الفيدرالية مهمتها المتمثلة في إلقاء القبض على مجرمي جبهة تحرير تجراي وتقديمهم إلى المحاكمة".

وأوضح آبي أحمد أن عملية دخول مدينة مقلي تمت بدقة من أجل ضمان عدم استهداف المدنيين.

وأكد أن سكان إقليم تجراي قدموا أقصى درجات الدعم والتعاون لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية في جميع مناطق القتال .

وأعرب عن تقديره لشعب تجراي لتفهمه طبيعة الظروف التي مرت بها البلاد وعملية إنفاذ القانون بتجراي.

وأعلن انتهاء العملية العسكرية بنجاح. و"تبقى إعادة بناء ما تم تدميره إصلاح ما تضرر ؛ وإعادة الذين فروا أثناء حملة إنفاذ القانون مع إعطاء الأولوية القصوى لإعادة الحياة الطبيعية إلى سكان إقليم تجراي".

ودعا المجتمع الدولي وأصدقاء إثيوبيا إلى دعم إعادة إقليم تجراي وتقديم المساعدات الإنسانية.

وفي وقت سابق السبت، أعلن رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال برهانو جولا، سيطرة الجيش الإثيوبي على مدينة مقلي عاصمة إقليم تجراي بالكامل.

وقال جولا إن الجيش الإثيوبي يلاحق في الوقت الحالي قادة وقوات جبهة تحرير تجراي.

وأضاف "الجيش سيطر على القيادة الشمالية بالكامل التي اعتدت عليها قوات الجبهة في مطلع الشهر الحالي".

وتابع أن الجيش قام بكل مسؤولية ودقة في تجنيب المدنيين والأبرياء الخطر والمحافظة على الإرث التاريخي بالإقليم.

ومن جهته قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن قوات الجيش الإثيوبي تمكنت من دخول مدينة مقلي عاصمة إقليم تجراي بعد معارك خاضتها السبت.

وأوضح آبي أحمد، في بيان بثه التلفزيون الرسمي الإثيوبي، أن قوات الجيش الإثيوبي تمكنت من دخول مدينة مقلي بعد تعاون كبير من سكان المدينة.

وأضاف لقد أثبت شعب تجراي عملياً أنهم ليسوا مع المجموعة الإجرامية من جبهة تحرير تجراي.

وقال في جميع المناطق التي انتصرت فيها قوات الدفاع الإثيوبي بإقليم تجراي أظهر سكان الإقليم حبهم للبلاد واحترامهم للقوات المسلحة، كما بذلوا تعاونا مثمرا لدعم قوات الدفاع حتى دخول مدينة مقلي، ما أدى هذا إلى تسريع انتصار الجيش وهزيمة جبهة تحرير تجراي.

وأعرب آبي أحمد، عن امتنانه لشعب وسكان مدينة مقلي ومحيطها، مضيفاً أن قوات ومليشيات جبهة تحرير تجراي دمرت المرافق الصحية والمدارس والجسور والطرق والمكاتب وقال إنها أثبتت أنها عدوة شعب تجراي.

ووعد آبي أحمد ببذل كل الجهود لمساعدة سكان إقليم تجراي للعودة إلى الحياة الطبيعية السلمية من خلال إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الجبهة.

وقال إن العملية العسكرية داخل مقلي لا تستهدف الأبرياء والمدنيين.