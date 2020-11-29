شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 351 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له أمس، بتعافي 100 مصاب بالفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 102490 حالةً.
وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 115183 حالةً، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6621 حالة وفاة.
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