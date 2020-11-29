شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في أستراليا تسجل 27 ألفا والوفيات 907 والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى أستراليا أمس السبت، 27 ألفا و885 حالة ، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات بمرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس بلغ 907 حالات وفاة، بينما تعافى من المرض 25 ألفا و 585 شخصا.

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