آلافيس يقهر ريال مدريد في عقر داره ويزيد متاعبه في الليجا

2020-11-28 | 22:53
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تلقى ريال مدريد لطمة جديدة قوية في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني لكرة القدم وسقط الفريق في فخ الهزيمة الثالثة له في المسابقة هذا الموسم بخسارته 1-2 أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" اليوم السبت في المرحلة الحادية عشرة من المسابقة.
وتجمد رصيد الريال عند 17 نقطة في المركز الرابع وارتفع رصيد ألافيس إلى 13 نقطة ليقفز من المركز الخامس عشر إلى الثامن حيث حقق الفوز اليوم بعد ثلاثة تعادلات متتالية.
ومني الريال بالهزيمة الثانية له في آخر خمس مباريات جمعته مع ألافيس في الدوري حيث كانت الهزيمة الأخرى في تشرين أول/أكتوبر 2018 ولكن هزيمة اليوم هي الأولى للريال على ملعبه أمام ألافيس منذ 20 عاماً وبالتحديد منذ أن خسر أمام نفس الفريق 0-1 في مايو 2000 .
وأنهى ألافيس الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله لوكاس بيريز من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة.
وفي الشوط الثاني ، سجل خوسيه لويس سامارتين (خوسيلو) الهدف الثاني لألافيس في الدقيقة 49 اثر خطأ فادح من البلجيكي الدولي تيبو كورتوا حارس مرمى الريال.، بينما سجل البرازيلي كاسيميرو هدف حفظ ماء الوجه للريال في الدقيقة 86 .
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