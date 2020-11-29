شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء حافظ أبو سعدة بحضور سياسيين وحقوقيين فى مسجد أبو المكارم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت أسرة الحقوقى الراحل حافظ أبو سعدة، المحامى بالنقض، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مراسم العزاء اليوم بمسجد أبو المكارم بالقاهرة بحضور عدد من السياسيين والحقوقيين، كان أبرزهم: محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعلاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والكاتب الصحفى، عماد الدين حسين، والمحامى منتصر الزيات، والمحامى عصام شيحه، وسامح عاشور، نقيب المحامين السابق، والمستشار إيهاب رمزى، وكمال أبو عيطة.

وكان قد شيع جثمان الحقوقى الراحل حافظ أبو سعدة، إلى مثواه الأخير بمقابر الراحة على طريق العين السخنة بالقاهرة الجديدة.

يشار إلى أن المحامية بالنقض، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان، كانت قد أعلنت وفاة زوجها الحقوقى، حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن عمر ناهز 55 عامًا، حيث كتبت عبر حسابها على فيس بوك: "حب عمرى وأبو أولادى وأعظم راجل شفته وعشت معاه وطول عمرى مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبو سعدة المحامى والمناضل الحقوقى.. لبى نداء ربه.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له.. وادعولنا".



















