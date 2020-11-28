إجراء الاختبارات الكتابية الخاصة بمباريات ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم ببني ملال

انطلقت، اليوم السبت بجهة بني ملال خنيفرة، الاختبارات الكتابية الخاصة بمباريات ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم -دورة نونبر 2020 والتي تستمر على مدى يومي 28 و29 نونبر 2020، والخاصة بالمفتشين التربويين للتعليم الابتدائي، والمفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي، ومفتشي المصالح المادية والمالية.

وأوضحت أكاديمية بني ملال في بلاغ توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن هذه الاختبارات الكتابية شارك فيها 993 مترشحة ومترشحا للتباري حول 45 منصبا خاصا بمباريات الولوج إلى مركز تكوين مفتشي التعليم، حيث يتبارى 716 مترشحة ومترشحا حول 18 مقعدا مخصصا للمفتشين التربويين للتعليم الابتدائي، و265 مترشحة ومترشحا حول 21 مقعدا مخصصا للمفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي، و12مترشحة ومترشحا حول 06 مقاعد مخصصة لمفتشي المصالح المادية والمالية.

وأضاف المصدر داته، أن الأكاديمية عملت على اتخاذ جميع التدابير التنظيمية لإنجاح هذه المحطة الهامة، من خلال تخصيص 84 قاعة ب 5 مراكز امتحان بأقاليم الجهة الخمس (بني ملال، وخنيفرة، وأزيلال، والفقيه بن صالح وخريبكة)، وتوفير الموارد البشرية اللازمة، مع الالتزام باحترام جميع الإجراءات الصحية وخصوصا تطبيق البروتوكول الصحي للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

وأشار البلاغ، أن مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، قام بزيارات تفقدية لعدد من القاعات التي تجرى بها الاختبارات للاطلاع على الإجراءات التنظيمية والصحية المتخذة لإنجاح هذا الاستحقاق.