شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين إثر هبوب عواصف عاتية في سردينيا الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الإدارة أن حالتي الوفاة وقعتا داخل منزل طمره الطين والأوحال ، مضيفة أن أحد الضحايا يبلغ من العمر 90 عامًا.
وفي الوقت ذاته، أفادت وكالة أنباء أنسا الإيطالية بسقوط ثلاثة قتلى.
وأضافت إدارة الإطفاء أن جسرا قد انهار أيضا بالقرب من قرية بيتي. وبحلول فترة ما بعد الظهر ، أحصى عمال الإنقاذ 150 مهمة إنقاذ ، مع استمرار عمليات البحث عن عدد غير محدد من الأشخاص المفقودين.
وبعد هطول أمطار غزيرة ، حذرت وكالة الحماية المدنية السكان من مغادرة منازلهم خوفا من السيول.
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