المحافظات التي اعلنت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد

اعلنت عدد من المحافظات، السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد، بسبب غزارة الامطار. وقررت محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد للملاكات التدريسية والطلبة وفي الجامعات بسبب الأمطار. وتم استثناء الدوائر الامنية والخدمية وديوان المحافظة، وامتحانات طلبة الصفوف المنتهية. كما قررت محافظة واسط تعطل الدوام الرسمي ليوم غد بسبب الأمطار بأستثناء الدوائر الخدمية. وفي النجف، تقرر تعطيل دوام التلاميذ والطلبة كافة ليوم غد الاحد بسبب الأمطار، فيما يكون دوام ادارات المدارس والهيئات التعليمية والتدريسية بشكل طبيعي.

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