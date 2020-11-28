شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يهنئ نظيره الموريتاني بذكرى الاستقلال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة الى نظيره الموريتاني محمد الغزواني، هنأه فيها بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.



وعبر رئيس الجمهورية في البرقية بإسمه وبإسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني واطيب التبريكات لفخامته بهذه المناسبة..متمنياً له موفور الصحة والسعادة ، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق التقدم والازدهار.

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