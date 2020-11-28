رواد مواقع التواصل الإجتماعي يوجهون رساله نارية إلى العميل خائن مصر "حسام بهجت"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه رواد مواقع التواصل الإجتماعي رساله نارية إلى العميل المصري خائن مصر حسام بهجت وغيرة من حاملي لواء المشروع الإخواني الإرهابي لنشر الفوضي في مصر الذين لا يكفون عن ترديد الأكاذيب والشائعات كما يأمرهم بة أسيادهم في الخارج.



وأكد النشطاء ان اكاذيبهم طوال الفترة الماضية تستهدف التشكيك في الجهد المشهود في السجون لية؟.عشان الاسياد عايزين كدة!!

وقالوا: حسام بهجت هي السجون برضه إللي سيئة السمعة؟! إلي هذه الدرجة فقدت القدرة على التمييز واغوتك حفنة من الدولارات لإرضاء الاسياد وأذنابهم من الإرهابيين.

واضافوا: أيها العميل اعلم أنة لا يوجد بالسجون إلا من يقضي عقوبة بناء على أمر قضائي وبموجب القانون أم أنك نسيت القانون.

وقالوا ان المصريين الشرفاء الغيورين على وطنهم يتساءلون لماذا امثالك خارج السجون وأنت الأجدر بها جزاء مجاهرتك بالعمالة ليل نهار؟ بل يناشدون المسئولين في البلد بأن تكون داخل تلك السجون حتى تستطيع أن تروج ادعاءاتك وتختبر مزاعمك المضللة، والسؤال الذي يفرض نفسه الآن هل لا يوجد عقاب رادع لعبيد الدولار واليورو، وما هو مصير الأموال التي تقاضوها إزاء عمالتهم.