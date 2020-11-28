الامارات.. إجراء 148,245 فحصا جديدا لفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 148,245 فحصا جديدا لفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة بالمجتمع.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الإمارات في الكشف عن 1,252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 166,502 حالة، بحسب وكالة أنباء الإمارات. وأعلنت الوزارة وفاة مصابين اثنين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 569 حالة. وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع. وأعلنت الوزارة شفاء 741 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 153,449 حالة.

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