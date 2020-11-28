شكرا لقرائتكم خبر عن تعيد قطعة أثرية سرقتها لإهدائها لخطيبها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعادت سائحة أمريكية تدعى جيس، قطعة أثرية قديمة سرقتها خلال رحلة إلى روما عام 2017، إلى جانب رسالة اعتذار عن فعلها المشين على حد وصفها، وتطلب من الجميع ومن المسؤول عن متحف الأمة الروماني الصفح عنها، بأنها أخذت شيئاً ليس من حقها.

وأضافت: أشعر بالفزع ليس فقط لأنني سرقت هذا الشيء من مكانه الحقيقي ولكن الكتابة عليه، الأن فقط أدرك، كم كنت طائشة وغير مهذبة لهذا الفعل.

وأردفت: حاولت عدم كتابة رسالة اعتذار لكن لم أستطع من تأنيب الضمير. وقال ستيفان فيرجير مدير المتحف: سرقت فتاة قطعة آثار لإهدائها لخطيبها، لكنها لم تعلم أنها تسببت لي بالكثير من المتاعب، وأتمنى أن تعي حجم الخطأ الذي ارتكبته.

وأشار البعض الى أن الفتاة ربما استلهمت الاعتذار من سائح كندي أعاد الشهر الماضي قطعة أثرية مسروقة من الموقع القديم لبومبي مشيراً إلى أنه خطأ جسيم ارتكبه.

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