مساعد وزير الخارجية الأسبق: الشراكة بين مصر وجنوب السودان تدل على توافق الرؤى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير صلاح حليمة ، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الخبير فى الشؤون الأفريقية، إن مصر ساهمت بشكل كبير في تدفق العديد من الاستثمارات لدولة جنوب السودان خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم السبت ، الى جنوب السودان زيارة تاريخية، وهى الأولى من نوعها. وأضاف حليمة، خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم الذى يذاع على قناة الحياة والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مصر لديها العديد والكثير من الشراكات مع العديد من الدول الإفريقية منذ تولى الرئيس السيسى للرئاسة، وخاصة في الفترة التي تولت فيها مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى ، لافتا الى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة جنوب السودان تدل على توافق في الرؤى بين البلدين تجاه مختلف القضايا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس جنوب السودان بالقصر الجمهوري، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس سلفا كير بزيارة الرئيس إلى جوبا، واصفا إياها بالتاريخية، حيث تعد الأولى من نوعها لجنوب السودان منذ استقلاله. وأعرب الرئيس سلفا كير عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون الوثيقة مع مصر، والتي تأتي انعكاساً للإرث البشري والحضاري المتصل بين البلدين، مشيداً بالجهود المصرية المخلصة والساعية نحو المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان وتقديم كل سبل الدعم له وتوفير المساعدات الإنسانية.

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