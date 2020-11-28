شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يلزم المؤسسات برعاية الفائزين بجائزة المبدع الصغير حتى 18 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، إلتزام مؤسسات الدولة برعاية الفائزين بالجائزة حتي سن الثامنة عشرة، كما يتولي المجلس الأعلي للثقافة رعايتهم لصقل مواهبهم وتنميتها.

وأقر القانون إدارج سنويا في موازنة المجلس الأعلي للثقافة الاعتمادات المالية اللازمة لنفقات الجائزة وأعمال اللجان المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون.

أنشأ القانون رقم 204 لسنه 2020 جائزة تُسمي "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تُمنح سنويا لمن يقدم منتجاً فكرياً أو ماديا مبتكراً ولم يتجاوز سنة 18 عاما في مجالات الثقافة والفنون، وتشمل الجائزة مبلغ مالي يخصص له فضلا عن نشر أعماله علي نفقة المجلس الأعلى للثقافة ومنحه لقب "حائز علي جائزة الدولة للمبدع الصغير".

وحدد القانون في مادته (4) اختصاصات اللجنة، وفي مقدمتها تجديد طريقة الإعلان عن الجائزة وميعاد التقدم لها، وضع الاسس والقواعد التي تلتزم بها لجان الفحص في ممارسة اختصاصها، وتحديد نظام العمل الداخلي لكل منها، واعتماد نتائج أعمالها، وضع اللائحة الداخلية للجنة العليا ولجان الفحص، النظر فيما يحال إليها من وزير الثقافة من موضوعات ذات صلة بشئون الجائزة، إعداد تقرير بنتيجة أعمال لجان الفحص يعرض علي وزير الثقافة لإعلان الفائز بالجائزة.

ويأتى القانون انطلاقًا من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعًا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون، وثمنت اللجنة الجهود التى تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار والتى كان من ثمارها القانون الذى يضع تنظيما تشريعيًا لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وضمان استمرارية رعايتهم حتى بلوغ سن الثامنة عشرة سنة ميلادية.