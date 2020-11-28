شكرا لقرائتكم خبر عن مقترحات النائب محمود بكري حول لائحة مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” مقترحات النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، حول مشروع قانون اللائحة الداخلية والتي استعرضها اليوم خلال اجتماع اللائحة. وكانت اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ انتهت من المسودة النهائية لتأتي في نحو 300 مادة، وحسم المواد الخلافية، وتشمل المواد الخاصة باختصاص المجلس و عضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس و تمثيل مجلس الشيوخ في الشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية.

وقال المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن مشروع اللائحة الداخلية للمجلس سيتم عرضها على الجلسة العامة المزمع عقدها غدا الأحد.

وحول تشكيل الائتلافات داخل المجلس، علق بقوله: "الائتلافات هي كيان عرفي و ليس له تنظيم داخل اللائحة"، مشيراً إلى أنه على كل حزب أن يحدد لرئيس المجلس رئيس الهيئة البرلمانية ونائبه.

ونوه عتمان إلى أنه تم تغيير اسم لجنة الخطة و الموازنة بمشروع اللائحة الداخلية إلى اللجنة المالية و الاقتصادية و الاستثمار.

ولفت أمين عام مجلس الشيوخ، في تصريحاته، إلي أن اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة ستمارس مهام اللجان النوعية حتى الانتهاء من اللائحة و تشكيل اللجان.