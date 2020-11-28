شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الشيوخ: مكتب المجلس سيحدد قرار إرسال مشروع اللائحة للرئيس أو الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وهيئة مكتب المجلس سيؤول لهم قرار إرسال مشروع لائحة مجلس الشيوخ عقب إقرارها فى الجلسة العامة أما لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الوزراء.

وأوضح عتمان فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة المكلفة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ مساء اليوم، أن اللجنة تلقت نحو 25 اقتراحا بالتعديل من الأعضاء، وتم العدول عن معظمها باستثناء 5 مقترحات تم مناقشتها ودراستها، وتم التوافق بين بعض أصحاب هذة المقترحات إلى العودة للنص الذى استقرت عليه اللجنة وفقا لصياغتها النهائية.

وأضاف أن التقرير سيتم ارساله وتوزيعه على النواب مساء اليوم، عبرالواتس أب، وذلك ليتمكنوا من مراجعته قبل انعقاد الجلسة البرلمانية غدا فى العاشرة صباحا.

وشدد عتمان على أنه تم مراعاة ضبط الصياغات النهائية، وسيتم توزيع تقرير اللجنة متضمنا المقترحات الواردة من أعضاء المجلس والمواد فى صياغتها النهائية على النواب.

وفيما يتعلق بالمقترح الخاص بجواز انعقاد المجلس خارج العاصمة، قال الأمين العام أنه تم تأجيل البت فيها للجلسة العامة، ولاسيما أن الدستور ينظم هذه المساءلة.