شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لائحة الشيوخ تنتهي من مناقشة ملاحظات مجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ من اجتماعها والذى استمر قرابة 6 ساعات متصلة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لمناقشة الملاحظات الواردة من قسم التشريع بمجلس الدولة.

وشهد اجتماع لجنة إعداد لائحة الشيوخ مناقشة 6 ملاحظات لقسم التشريع بمجلس الدولة علي مشروع اللائحة الداخلية للمجلس في شأن المواد (1)، (5)، (25)، (230)، (240)، (262)، والخاصة بتعريف المجلس وممارسته لاختصاصاته وحق المجلس في إضافة أو التعديل فيها وفقا للدستور والقانون، فضلا عن المادة التي تمنح الحق لرئيس المجلس فى دعوة مكتب المجلس اجتماعات دورية وطارئة، وإحدى المواد المنظمة للحصانة البرلمانية.

كما تعلقت المواد التى شهدت ملاحظات من قسم التشريع، المادة المنظمة لإجراءات فصل الملكية في أسهم وحصص الشركات، وموازنة المجلس.

وقالت مصادر مطلعة، إن لجنة اللائحة استجابت لرأي قسم التشريع في حذف المادة الخامسة من مشروع اللائحة الداخلية ، والتي تقضي بأن لمجلس الشيوخ أن يضيف أو يعدل في اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور، حيث وافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق علي حذف المادة مؤكدا أن المجلس صاحب الاختصاص في تحديد صلاحياته وفقا للدستور ولا تحتاج إلى نص في اللائحة، وكان لنقيب المحامين السابق رأي أخر في هذا الصدد حيث رأي أنه لا غضاضة في الإبقاء عليها.